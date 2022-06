10 magníficas salas de estar que se abrem ao exterior

O vermelho, o jardim exterior, as prateleiras com livros e molduras, a luz que chega do teto através de janelas e as portas que se abrem ao exterior. Uma delícia, não é? Uma magnífica sala de estar que transmite paz e serenidade pela escolha do branco e madeiras claras. E o vermelho? Sim, o sofá é provocador e desperta todos os sentidos, bem como o verde que chega através do jardim.

Uma sala na qual vemos um jovem casal a assistir a belas séries. Gostava de ter uma sala assim?