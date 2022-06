15 espaços exteriores distintos

Hoje convidámo-lo a vir passear connosco! Sim, é verdade pode através deste artigo descobrir 15 sublimes jardins, terraços, varandas, pérgolas… há para todos os gostos e situações. Não deixamos ninguém de fora!! Queremos que se inspira com estas magníficas ideias, queremos que dê outro valor ao seu exterior, de modo a ver nele as mais ínfimas possibilidades de o arranjar, organizar e decorar. Com vista a um único objetivo: desfrutar dele, agora que o tempo está bom, mas também no inverno.

Aos nossos olhos, o exterior merece atenção aos longos dos doze meses do ano… É muitas vezes lá que vamos recarregar baterias e apanhar o tal ar fresco que nos falta ao longo dia…

Receba esta lufada de ar fresco e… INSPIRE-SE!