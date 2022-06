6 casas de sonho que o vão apaixonar!

Não terá sido por acaso que a casa que vê na imagem foi baptizada como “La Perla del Mediterrâneo”, em português “A Pérola do Mediterrâneo”. A moradia destina-se ao aluguer por turistas. Consegue-se imaginar a acordar com uma vista panorâmica para o Mediterrâneo, a Baía de Altea e uma piscina de borda infinita? Pois, não é difícil. A casa divide-se em três andares. O piso inferior inclui um parque de estacionamento com cobertura, três quartos com casa de banho, acesso ao terraço e jardim. No piso principal – também acessível através de um elevador – encontramos uma sala de estar com lareira e uma cozinha de linhas contemporâneas. No exterior, o terraço com uma pérgola introduz-nos à piscina que se debruça de forma vertiginosa sobre a paisagem. Subimos mais um andar e terminamos com o quarto principal que inclui uma casa de banho com banheira de hidromassagem com vista para o mar.