Uma estrutura surpreendente

A materialidade com que se constrói o espaço fala das decisões que resolvem as variáveis impostas pelo cliente e pelas intrínsecas ao lugar. Neste caso, a vivenda resolve-se com uma série de caixas em cimento sobre a qual posa a planta superior da casa – uma caixa branca que difere do resto da composição. A materialidade não só dá soluções de tipo estrutural, como também confere um lado mais expressivo, uma vez que a própria textura do material dá uma característica muito particular da proposta.