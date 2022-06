Favoritos homify: 10 cozinhas de outro mundo

Branca e brilhante. As superfícies desta cozinha irradiam luz, sendo incontestável a sua elegância. O branco é a cor ideal em espaços que contam com pouca luz natural. Neste caso, surge combinado com uma moderna tonalidade taupe. Os armários da cozinha formam um “T”, estando a pia ao fundo e o fogão na ilha que também inclui uma zona de refeições.

