Uma nova vida para um terraço que podia ser o seu

Nenhum espaço foi esquecido. Esta zona, aparentemente de passagem inclui uma elegante caixa de plantação em madeira onde foi colocada gravilha branca e ainda várias plantas. Assim um espaço que teria ficado esquecido tornou-se agradável.

Plantas são sempre elementos fantásticos para espaços ao ar livre. São elementos vivos que trazem cor, textura, que mudam com as estações do ano. Vale a pena ter sempre plantas ao decorar um espaço exterior. As opções são inúmeras e para a escolha de plantas adequadas deverá ter em conta as condições do local como vento, sal, exposição solar e claro os seus gostos e desejos para o espaço.