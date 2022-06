Casa de família com espaços tentadores

Na zona do quarto dominam simplicidade e funcionalidade . Um armário muito prático branco cobre uma parede na totalidade. Aqui não faltam espaços de arrumação com diferentes feitios e tamanhos. O armário inclui até iluminação. Anda a tentar escolher um armário para a sua casa?! Sabemos que nem sempre é fácil pois cada pessoa terá as suas exigências. Pode comprar um ou mandar fazer de acordo com alguns parâmetro que você mesmo defina. O resultado pode ser muito interessante.