10 Jardins de inverno: o jardim em sua casa

Os jardins de Inverno são hoje em dia entendidos como espaços ajardinados geralmente no interior das habitações. São espaços que desafiam normalmente as estações do ano, estando bonitos o ano todo. Geralmente as folhas não caem e os troncos não ficam despidos por exemplo. São jardins que podem ser mantidos no inverno e que beneficiam de diferentes condições climáticas uma vez que se localizam no interior. Chamamos também jardins de inverno a espaços de lazer cobertos, geralmente no total por vidro, como um espaço de piscina ou sala. São como espaços exteriores abrigados. Desde um pequeno espaço sob as escadas a uma grande estufa várias são as possibilidades. Se tem espaço para um jardim destes em casa inspire-se com estes 10 jardins de inverno, não se vai arrepender.