Uma casa que deixaria Corbusier orgulhoso

A arquitetura moderna… Já muito se falou e escreveu sobre ela. Amada por uns, odiada por outros, a verdade é que a arquitetura dita moderna , com características muito próprias e uma estética facilmente reconhecível, se tem afirmado como uma tendência, e já não é de ontem. Afinal muitas das suas bases e técnicas foram criadas nos anos quarenta do século passado! Cada vez mais a arquitetura portuguesa reflete esta tendência, e os seus detratores criticam a simplicidade das formas e a monotonia das cores… Mas porque terá este tipo de construção tanta adesão no nosso país e pelo mundo fora?

A resposta está provavelmente na sua funcionalidade, embora a própria estética possa ter grande influência. Os amplos espaços, com enormes janelas, criam ambientes muito agradáveis e saudáveis, perfeitos para as crianças. A geometria linear dos compartimentos facilita a decoração e a distribuição das áreas. Permitem uma melhor regulação térmica. E muito mais vantagens.

A casa deste homify 360º é uma dessas casas. Da autoria do gabinete ’BLK-Porto Arquitectura’ esta é uma moradia unifamiliar atual, de linhas direitas e simples, com grandes vãos e espaços imensos, é uma casa perfeita para uma família dos nossos dias. Estamos em crer que se o grande responsável pelas bases da arquitetura moderna, Le Corbusier, a pudesse ver ficaria com certeza orgulhoso. Espreitamos?