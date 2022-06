Um interior de uma casa rural de Paola Favretto

Na imagem observamos o piso superior, outrora um antigo celeiro e agora convertido no quarto principal. Com um estilo rústico e com uma decoração simples, este espaço foi restaurado e pensado perante o esplendor do desenho original. Os móveis, cuidadosamente escolhidos, aproximam-se dos restantes elementos da casa, através do uso da madeira. Apesar de surgirem apenas com uma cor neutra, não afectam de alguma forma o conceito principal da habitação. A materialidade e as pequenas imperfeições são outras características importantes, tal como as grossas paredes, os nichos e as partes que foram deliberadamente deixadas inacabadas, com uma aparência rugosa.