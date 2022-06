11 Chalés: charme garantido

Um chalé é uma casa em que pensamos sempre com algum carinho, imaginamos logo um espaço aconchegante bem quentinho na neve. Ora o chalé é uma palavra que vem do Francês e estava associado a uma habitação do pessoal que tinha o direito de levar o rebanho para pastar no Alpes. É uma casa campestre, suíça feita de madeira, com um telhado de forte caimento e beirais avançados. Hoje em dia usa-se o termo chalé para uma habitação de madeira com telhado inclinado e com beiradas. A maioria já não está associada à pastorícia sendo cada vez mais utilizado como habitação e turismo.