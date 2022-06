Não há quem resista a um belo revestimento

Uma casa em tijolo pode ser vista por fora e por dentro. Ainda que nos interiores seja mais comum encontrar apenas pormenores neste revestimento, uma parede ou o chão. Se o vermelho tijolo o encanta, ponha-o em destaque na sua casa, como o fez a SAMF Arquitectos.

Neste belo exemplo, optou-se por revestir toda a estrutura exterior com tijolo. São cada vez mais as pessoas que procuram este tipo de material para construir as suas casas. Repare como fica bem o vermelho do tijolo com o verde da natureza e azul do céu. Combinação mais do que perfeita!