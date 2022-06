A casa de praia do imaginário de todos

A casa de praia faz parte do imaginário de todos nós. Quem nunca sonhou em acordar e adormecer com o barulho das ondas do mar que revolvem na areia. O mar, paradoxo na sua essência, é feito de extremos, extremos esses que representam também o próprio ser humano. Ora agitado e agressivo, ora tranquilo e sereno, o mar provoca em nós sensações únicas que nos remetem para momentos de calma, paz e serenidade.

A habitação que lhe vamos dar a conhecer hoje, é uma casa junto à praia com toda sofisticação necessária para um estilo de vida moderno e repleto de conforto. A casa foi alvo de um processo de reabilitação da autoria do profissional Santiago l Interior Design. A transformação ocorreu maioritariamente nos espaços interiores da casa onde se sucedeu uma modernização evidente dos mesmos.

A casa possui três pisos sendo que no nível térreo existe uma cozinha, sala-de-estar, uma casa-de-banho e um quarto de visitas; e no piso superior existe um quarto principal e uma pequena sala de TV com acesso ao terraço. Existe ainda uma cobertura habitável com uma vista notável sobre o oceano. Venha descobrir.