Sete closets e armários fantásticos em madeira

Que tal um closet que transborde personalidade, tal como este que aqui apresentamos, criado pelo estúdio Grupo Arquitectura? Criando um espaço com vários tons de madeira e no qual se consiga ver um pouco do interior do armário, podemos expressar muito mais do que com materiais de tons neutros. A personalidade intensa, robusta e sofisticada deste closet não poderia ser mais indicada para proprietários que gostam de conforto e de se sentir bem num espaço que, por si só, transmite muita personalidade.