Decorações incríveis para quartos

Nunca deve menosprezar e escolher a roupa da capa à toa, ou só porque está numa super e mega promoção (a menos que valha realmente a pena). Pelo menos aquela que fica visível há que ter o bom senso de a escolher com gosto e de acordo com o estilo do quarto, não queremos um arco-íris. Queremos sim, um quarto com um tema e que respeita uma paleta cromática.

Como sabe a colcha ou capa de edredom, junto com as almofadas têm um papel fundamental, por ser grande e vistoso, chama imenso as atenções assim que se entra no quarto. Se não tiver a certeza, o branco funcionará sempre bem.