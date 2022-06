7 ideias para guardar coisas em casas pequenas

À semelhança dos nichos, as prateleiras também oferecem uma alternativa funcional para a acomodação de elementos nas paredes de ambientes pequenos, como em casas de banho e cozinhas exíguas. De fácil instalação, as prateleiras constituem soluções económicas disponíveis no mercado em todas as formas e feitios.

Neste projecto do escritório Union Architectural Concept, a utilização de prateleiras trouxe uma forma simples de organização dentro da casa de banho.