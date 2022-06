6 cozinhas fantásticas com azulejos!

É praticamente impossível dissociar a visão de uma cozinha da utilização de azulejos. Os azulejos estiveram e estão tão presentes nestas divisões das nossas casas que se torna missão difícil imaginarmos uma parede destas sem aqueles pequenos quadrados lisos ou a comporem um padrão. E não é à toa que foram e são tão utilizados no revestimento de cozinhas: para além do factor decorativo óbvio, têm uma excelente resistência à humidade e a sua superfícies permite que a sua limpeza seja fácil, sem manchas e com total remoção das sujidades. É um material com durabilidade elevada, o que também representa uma poupança no que toca à sua substituição. No entanto, e apesar de todas as vantagens na sua utilização, outros tipos de revestimento têm ganho terreno aos azulejos e é por isso mesmo que estamos aqui hoje: se sente que o azulejo caiu em desuso, damos-lhe no artigo de hoje seis exemplos excelentes de como este é um material que se encaixa em qualquer cozinha, de qualquer casa, qualquer que seja o ambiente que quer proporcionar! Fique connosco e confira por si mesmo a veracidade das nossas palavras!