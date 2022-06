As divisões que todas as casas deveriam ter!

Este é o sonho de qualquer um… bom sejamos sinceros talvez mais das mulheres! Como tal, na nossa casa homify, o closet não pode faltar, de modo a colocarmos todo o vestuário bem arrumado, com espaço e até de acordo com as cores.

As camisolas, os casacos, os vestidos, as calças e até as meias ficarem bem organizadas é sempre um alívio, do que estar sempre a tentar enfiar mais uma peça.