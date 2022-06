5 sugestões para se voltar a apaixonar pela sua casa

Procura uma ideia para personalizar a sua casa de banho? Por que não enriquecê-la com mobiliário antigo comprado em feiras de velharias ou reaproveitar peças que já tenha aí em casa? Pode recuperá-las e pintá-las com uma cor diferente que se harmonize com o estilo da sua casa de banho ou de qualquer outra área. É o caso desta bonita casa de banho decorada pelo gabinete Fabio Carria.

Um conselho: divirta-se a misturar estilos e junte peças de origem diferentes como se vê na fotografia desta casa de banha que contém peças étnicas com outras com uma estética mais shabby chic. Identifica-se com o estilo ecléctico? Então, mãos à obra.