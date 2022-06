Oito ideias de canteiros para pátios modernos

De forma a economizar espaço da forma mais eficaz possível, pode criar os canteiros no solo à medida das suas necessidades. Para tal, deve marcar os limites do canteiro com pinos ou barbante e, com uma pá, remover o relvado na área envolvida pelas linhas. Depois, não se esqueça de preparar o solo e distribua sobre a área os condicionadores de solo, as substâncias de ajuste de pH e o fertilizante necessário. O solo deve ter uma profundidade com mais de 15 centímetros. Após esta tarefa, deve instalar algum tipo de faixa de corte em torno do canteiro que acabou de criar que deve ser profunda e larga o suficiente para que as raízes da relva não passem por baixo ou por cima do canteiro de flores.