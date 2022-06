11 decorações para este verão, para copiar JÁ!

Conforme o ano e as estações, há peças que vão marcando mais. Há peças que se vão vendo mais no mercado e nas revistas de interior, e nesta imagem temos uma peça distinta e muito característica da tendência deste ano 2016, que é nada mais nada menos do que aquele candeeiro em rosa gold.

Isto é, todas as peças com esta cor metalizada ou acobreada são um grito da moda de 2016. Qualquer ambiente decorado com este material fica mais bonito, moderno e com um certo charme. A vantagem é que combina facilmente com qualquer outro material ou cor, tal como vemos nesta inspiração.