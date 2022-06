Intervenção contemporânea numa habitação secular!

Entre o novo e o antigo a relação é contrastante, ainda assim, o conjunto cria uma harmoniosa composição geral, relembrando que, tempos e épocas distintas convivem, desde sempre. Esta é a maior lição que podemos retirar desta intervenção.

A luz quente no interior contrasta com as formas geométricas e com o escuro da noite, revelando que este é sem dúvida um lugar distinto, onde formas e materiais coexistem criando uma harmonia total.

Ficou rendido a esta abordagem? Verifique neste livro de ideias outro projecto magnífico de uma extensão capaz de mudar tudo!