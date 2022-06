Casa magnífica e digna de revista!

Hoje vamos até ao Algarve para descobrir uma habitação magnífica, digna de revista! O projecto é da conceituada empresa portuguesa Ding Dong – Arquitectura e Interiores.

Situado no Porto, este ateliê concentra a sua actividade nas áreas da Aquitectura e do Design de Interiores, procurando sempre uma abordagem irreverente e sofisticada para cada novo desafio! Qualquer que seja a proposta do cliente esta empresa propõe-se a solucionar as mais diversas questões correspondendo aos desafios lançados e criando espaços cheios de design e conforto.

Qualquer que seja o projecto pode sempre contar com uma abordagem fresca e inovadora face às cores, formas e texturas! Todos os projectos desta empresa difundem um estilo clássico e intemporal misturado com o melhor do design contemporâneo.

Está curioso para ver esta mistura de estilos? Então venha daí, prometemos que não se vai arrepender!