A mais incrível das remodelações!

A proposta que resultou neste projecto, surgiu do grupo Kalorias Fitness Club, uma empresa que opera no ramo de Heath&Fitness. O desafio seria então o de remodelar um antigo edifício, dando-lhe uma nova face, de acordo com a vontade do cliente. Vontade esta que deriva de uma grande ambição em criar um Heath Club único em Portugal!

Na perspectiva do cliente, esta remodelação deveria consistir numa transformação extrema, que no final pudesse transmitir um ambiente sofisticado e com muito glamour, desmistificando a imagem típica dos ginásios comuns. Pronto para a revelação?