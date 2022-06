Homenagem a Le Corbusier

(Creative Commons atribuído a : Wouter Hagens)

A Exposição Universal de 1958 que teve lugar em Bruxelas, foi a primeira a acontecer depois de finda a Segunda Guerra Mundial, tendo impulsionado e se orientado sob o lema da paz mundial e do progresso económico. O projecto foi liderado por Le Corbusier e por Iannis Xenakis, que fizeram deste projecto uma experiência arquitecónica e sensorial, articulando várias disciplinas num só projecto: um corredor inicial recebia os visitantes com uma composição de Xenakis, que além de arquiteto era compositor experimental, e os convidava a passagem para o centro do pavilhão. Com uma superfície não homogénea, a obra envolvia o público num espaço de luz e som por oito minutos, enquanto era exibido um vídeo nas paredes do pavilhão ao som da composição de Edgard.

O edifício ergue-se como uma tenda. Três pontas criam as formas hiperbólicas vindas de uma simples equação matemática. Uma fina casca composta por painéis de betão pendurados por cabos de aço compõe o revestimento da estrutura, criando uma textura que enfatiza o movimento das formas com as diferentes direcções em cada plano.

Em suma, Le Corbusier foi de facto um vanguardista no seu tempo, tendo deixado um importante legado arquitectónico que continua nos dias de hoje, a ser essencial na carreira de qualquer arquitecto que se preze.