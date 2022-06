Pequena casa com um grande jardim

Numa primeira vista, a casa é simples e bem resguardada. Vendo a casa a partir da rua não conseguimos imaginar o que guarda o seu interior. A fachada reveste-se com cores claras, típicas da arquitectura moderna. Em frente, existe uma área pavimentada com um desenho geométrico e uma cobertura para o carro em madeira escura que contrasta com as cores claras da casa e do pavimento. A vegetação traz uma nota de cor agradável e surge como elemento natural no conjunto.