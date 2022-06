Sensacional transformação de uma casa argentina

No nosso antes e depois de hoje, vamos conhecer um projecto de reforma integral localizado na Argentina. Este projecto é da responsabilidade do estúdio Parrado Arquitectura e nele teremos a possibilidade de conhecer a história de uma construção típica deste país da América do Sul: a ’casa chorizo . Sim, é mesmo isso que está a pensar. Em português, seria a casa chouriço’.

Este tipo de casa, embora se possa encontrar noutras zonas do país, está intimamente ligada à cultura da capital. Trata-se de um estilo construtivo que se encontra especialmente vinculado ao fenómeno da imigração europeia que teve lugar em finais do século XIX. As ’casas chorizo’ caracterizam-se por ser construções longitudinais, onde os ambientes estão unidos um atrás do outro, tal e qual como os chouriços num talho. Outra característica importante e que, sem dúvida, também define o estilo de construção, é o pátio. Geralmente, os ambientes organizam-se em paralelo a um pátio interior ao qual se tem acesso directo a partir de todas as divisões da casa.

Venha connosco conhecer a história desta casa em ruínas que graças a uma remodelação profunda reencontrou a sua essência.