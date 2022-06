Ideias grandiosas para apartamentos pequenos

Poderá ser considerado uma desvantagem num pequeno apartamento, o tamanho reduzido da cozinha, mas nós gostamos de ver as coisas pelo lado positivo e bom da questão. Numa cozinha mais pequena, será mais prático de se organizar, não sujará tanto e limpará tudo de forma mais fácil, sem perder horas a fio a esfregar isto ou aquilo. Por outro lado, se a sua cozinha for aberta para o salão tem ainda a vantagem de partilhar dois dedos de conversa com quem está do outro lado ou espreitar a televisão da sala de estar.