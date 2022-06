10 piscinas para dar o salto

Este ano o verão faz-se desejar e nós esperamos tanto, mas tanto por ele. Para ir à praia, desfrutar do calor, mas também da nossa piscina. Por isso, está na hora de desfrutar do jardim, das árvores e da relva, mas também do terraço e de passar umas boas horas bem agradáveis, debaixo dos raios de sol… (sempre com proteção solar, é claro!). Como sabe, Portugal é um país quente, onde as temperaturas podem subir de forma abruta, e o nosso corpo precisa de refresco, e tirar aquela sensação de calor imenso, quando a pele começa a ficar suada.

Para passar estes dias mais quentes de forma mais fresca, porque não dar a oportunidade àquela ideia, que tem há tantos anos! Sim, essa mesmo de instalar uma piscina no seu jardim ou no terraço, mesmo que seja pequeno, basta adequar o tamanho ao espaço. Não pode é faltar vontade! Venha daí dar um saltinho a estas piscinas fabulosas, para ficar ainda com mais vontade de refrescar-se. Todas diferentes e todas serão perfeitas para inspirá-lo. Venha, porque este passeio aquático é mais do que refrescante, é também ideal para projetar a vossa piscina. Bora ver as águas turquesas que vão deixá-lo com vontade de saltar para o ecrã do seu computador!