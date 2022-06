Uma casa de charme de interiores rústicos

A cozinha juntamente com a sala de refeições é um espaço extremamente acolhedor. Trata-se de um espaço de dimensões reduzidas, mas repleto de memórias. Se por um lado a decoração rústica domina esta divisão, por outro lado, elementos mais modernos tais como as bancadas da cozinha dão um toque mais contemporâneo, trazendo-o desta forma para os dias de hoje. Aqui, para além da parede revestida em pedra, a madeira tem um enorme protagonismo. A surgir tanto no revestimento do chão como do tecto, assim como na maior parte do mobiliário que completa este compartimento, torna esta divisão num lugar extremamente acolhedor.