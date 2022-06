Uma casa com cheiro a verão!

No interior do apartamento e começando pelo hall de entrada deparamo-nos com espaços amplos, e repletos de bom gosto. A dar-nos as boas vindas está um aparador em madeira maciça e um espelho circular, que combina com a restante decoração da casa. Com uma linguagem super moderna utilizada no mobiliário, o espaço ganha forma por entre as paredes brancas, o tecto falso rebaixado e o belíssimo chão em madeira.