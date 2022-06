QuartoSala, uma empresa de Design de interiores portuguesa

A QuartoSala é uma empresa portuguesa dedicada ao sector do Design de interiores e que está sediada em Lisboa. Fundada em 1995 e contando já com cerca de 20 anos de história, a QuartoSala ambiciona satisfazer todas as necessidades do seus clientes da melhor forma possível, através de um atendimento personalizado e próximo dos seus clientes nacionais e internacionais. Apesar de estar sediada na capital, a QuartoSala opera em todo o país, bem como em Angola e Brasil. A proximidade com os seus clientes é notável oferecendo-lhes um atendimento estratégico para que possam ter nas suas casas em Portugal o melhor serviço possível. Existe inclusive uma equipa especial para o acompanhar caso tenha moradia em Portugal mas não resida cá. A QuartoSala concebe, projecta e instala todos os equipamentos que comercializa e adapta-se sempre que possível, às suas necessidades e horários dos seus clientes. Da sua gama de produtos e serviços fazem parte o mobiliário de interior e exterior, os tecidos, a tapeçaria , a iluminação, e ainda a decoração de paredes e janelas. Para além disso a QuartoSala serve quer o sector privado como o empresarial com pacotes de serviços específicos para cada necessidade: serviço Premium, serviço Plus, e serviço Standard.

Venha connosco conhecer melhor o seu trabalho!