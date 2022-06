Habitação rural moderna e contemporânea

A fachada conforma-se a partir de três blocos distintos. A composição é variada e sugere uma aproximação a uma forma quase aleatória que é gerada através da intersecção dos vários volumes. No lado direito identificamos a área de garagem, imediatamente por trás situa-se um volume de carácter mais privativo onde se localiza uma suite principal e respectivas instalações sanitárias. Do lado esquerdo encontra-se o volume maior destinado às áreas comuns como cozinha e sala de estar (no piso térreo) e quartos das crianças (no piso superior). A ligação entre os três blocos é feita através de um pequeno corredor com uma saída para o exterior.