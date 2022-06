8 quartos de casal de sonho!

O primeiro quarto que lhe apresentamos é uma autoria do gabinete de arquitectura de interiores CO:Interior. Com um ambiente que viaja entre a corrente industrial, o minimalismo e um pequeno apontamento retro, é um quarto extremamente acolhedor e algo jovem – independentemente disto, assenta na perfeição a qualquer casal de qualquer idade. Dividido em dois espaços de forma clara, confere conforto e arrumação aos seus utilizadores. A madeira envelhecida na parede contrasta com a cama de linhas modernas branca, ao mesmo tempo que esta combina com a parede de tijolos brancos do closet – que dá um ar ao quarto de estar em bruto. Imaginando agora as pesadas cortinas fechadas (as mesmas cortinas que dão vida ao espaço através do seu azul petróleo), vemos como o quarto permanece arrumado e organizado, conseguindo destacar-se ainda melhor o amor retro por cima da cama.