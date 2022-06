Recuperação original e exemplar

Hoje ficará a conhecer a recuperação de um edifício do século XX em Vila Nova de Gaia, para uma família de um casal e dois filhos. Coube ao gabinete RICARDO CAETANO DE FREITAS | ARQUITECTO a realiza~ão da casa de sonho para esta família, indo de encontro as suas expectativas .Do edifício original em avançado estado de degradação, valorizaram-se as alvenarias de pedra e a espacialidade do invólucro.

A intervenção procurou assim preservar o carácter do imóvel, através do equilíbrio entre o existente e o novo, e criar condições de habitabilidade compatíveis com os hábitos contemporâneos e desta família em particular.