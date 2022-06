Viver sobre a água nunca foi tão especial

Hoje vai conhecer um projecto muito especial, uma solução que ainda não é muito comum em Portugal. É um projecto de um hotel sobre a ria. Os edifícios flutuantes vão sendo cada vez mais uma opção em vários países da Europa. O projecto de hoje é para um hotel, em Portugal. Localizado numa área natural caracterizada por praias, lagoas, salinas, água salobra, canais e ilhotas. A escolha do lugar está relacionada com o facto de esta ser uma paisagem atraente e inspiradora que levanta questões de como intervir em áreas protegidas com alta aptidão para o turismo. O edifício localiza-se numa das inúmeras ilhas existentes, sendo, em parte, suspensa sobre a água ou sobre terrenos expostos às marés. A sua forma define coberto espaços ao ar livre, ao nível do chão e telhados, que oferecem áreas para atividades em grupo, reflexão ou exposição de obras.

O projecto é da autoria do gabinete ARQUITECTOAGUIAR, em Aveiro.