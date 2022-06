Chalé de madeira encantador no meio do bosque

Os profissionais do Morimoto Atelier inspiraram-se nos elementos da arquitectura japonesa para criar um chalé de madeira que consegue transportar a natureza para o interior. A pequena casa de madeira encontra-se rodeada por uma floresta, completamente isolada da civilização, o que faz dela o refúgio perfeito para os seus ocupantes.

O casal reformado desejava profundamente ter um espaço onde pudesse desfrutar da natureza e praticar os seus passatempos preferidos sem distúrbios. Os quartos no interior do chalé foram projectados de acordo com o estilo tradicional japonês com materiais naturais e um estilo descomplicado com ênfase na qualidade.

Vamos descobrir o projecto.