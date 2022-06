8 Magníficas salas de jantar de abrirem o apetite!

Decorar a sua sala de estar é fazê-lo com o coração, tal como sucede com toda a casa. Não há espaço que não merece o nosso cuidado e como sabe, nós gostamos de vos transmitir ideias para todas as áreas. Mas a verdade é que a sala, tal como acontece com a sala de estar, que vivem no mesmo espaço, merecem grandes cuidados e tem mesmo de espelhar a nossa cara, é a divisão de casa que mais partilhamos, é lá que recebemos, que convivemos e que estamos imenso tempo de olhos abertos. Todos os detalhes que terá por lá saltarão à vista de quem lá estiver.

Veja como nesta imagem a simplicidade e o minimalismo refletem bom gosto, se tiver medo de arriscar, se não tiver a certeza desta ou daquela decoração, prefira jogar pelo seguro, com elementos simples e genuínos.