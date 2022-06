De prédio histórico a loft super moderno

Era um prédio localizado num contexto urbano complexo, com uma forte componente histórica e cultural na cidade do Porto. Na zona da sua implantação concentrou-se no século XIII uma comunidade judaica que deu origem à toponímia da rua: Rua Monte dos Judeus. Hoje esta área revela uma nova dinâmica urbana, com uma interessante interação com os antigos residentes, as novas operações comerciais e alguma reabilitação urbana, tornando-se num foco de elevado interesse urbanístico, cultural e Arquitetónico. É neste contexto de requalificação urbana crescente na área envolvente, que surge a proposta dos arquitectos OODA para a requalificação de um imóvel devoluto e em muito mau estado de conservação, transformando-o num edifício habitacional 6 pisos onde se distribuem 10 frações habitacionais independentes, com características arquitetónicas originais do edifício adaptadas a uma realidade habitacional contemporânea. O projeto tem como objetivo a reabilitação integral do edificado restante. Conheça os detalhes deste projecto abaixo.