Antes e depois: onde tudo foi possível!

A cozinha é uma agradável surpresa. Um espaço absolutamente novo com o estilo dos tempos que correm e um ambiente jovem e confortável. Várias paredes terão sido partidas para que este espaço fosse agora amplo e agradável, em comparação com a pequena cozinha que vimos no inicio. Provavelmente o espaço de cozinha e o espaço de sala de jantar tornaram-se um só e ambos só tiveram a ganhar. Cada vez mais os espaço sociais funcionam como open spaces onde várias funcionalidades se agregam.

Também aqui o chão passou a ser em madeira, uma opção cada vez mais utilizada nas casas modernas. Os armários são brancos como antes mas mais modernos, elegantes e funcionais. Uma cozinha nova pede um frigorífico novo e o escolhido para esta cozinha é bastante grande, com um tom metalizado bem moderno. Que cozinheiro não adora um frigorífico com espaço?! Do mesmo material é a máquina. A cozinha tem agora todos os equipamentos necessários.

Conheça aqui outras cozinhas modernas.