10 paredes verdes: os melhores exemplos desta nova tendência

Há uma tendência que parece que veio para ficar. Perante o facto de que cada vez mais gente vive nas cidades têm-se procurado soluções para levar o prazer e outras vantagens de um espaço verde até às cidades. Uma das opções é a criação de jardins verticais, também conhecidos por paredes verdes, não precisam de área horizontal estendendo-se na vertical, entre outras vantagens estão: Redução da temperatura ambiente, habitat de pássaros, filtração do ar e retenção de barulhos. Estes podem ser aplicados no exterior ou no exterior, mas nada melhor do que ver com os seus próprios olhos, são 10 exemplos fantásticos que lhe mostramos…