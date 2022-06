10 casas com grandes janelas

Nesta moradia minimalista as janelas representam rasgos simples e pontuais na fachada do edifício. A sua localização foi criteriosamente pensada de modo que grandes janelas estão associadas sobretudo a espaços sociais da casa, nas zonas com as melhores vistas e nos espaços que necessitam de mais luminosidade. É assim, são as janelas as principais responsáveis pela relação da casa com o exterior e vice versa e é assim que devem ser pensadas, de fora para dentro e de dentro para fora. As janelas para lá de trazerem luminosidade ao espaço são elementos de uma fachada e portanto estas devem ser reflexões tidas holisticamente…