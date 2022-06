10 casas em madeira que irá ter dificuldade em esquecer

A madeira é um material de construção de habitações desde tempos muitos antigos, construção de casas ou partes de uma casa em madeira tem imensas vantagens. Este é um material que todos nós gostamos de ver, para além do valor estético, é um produto natural e renovável, é um excelente isolante, apresentando boas condições naturais de isolamento térmico e absorção acústica, tem boa durabilidade, proporciona muito conforto. Todos reconhecemos por exemplo que andar sobre chão de madeira é bem diferente, mais agradável do que noutro tipo de pavimentos ou que ao toque e à vista um objecto de madeira é bem mais agradável do que um de metal ou plástico por exemplo… Não concorda?

Recolhemos 10 habitações magníficas onde ela domina: a madeira.Verá que este é um material algo versátil e as possibilidades são imensas…