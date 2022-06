10 janelas de tecto

Apesar de todos querermos um espaço nosso, abrigado e confortável entre quatro paredes. Todos estamos conscientes que é fundamental que esse espaço comunique com o exterior. Gostamos de ver a luz do dia e o escuro da noite, precisamos de luz durante o dia para relaxar, para trabalhar, para viver. Ligar a luz artificial durante o dia pode ser bem aborrecido e até depressivo. Felizmente habitamos um país onde as horas de sol são bastantes portanto devemos aproveitar ao máximo. Por isso mesmo hoje falamos-lhe de janelas, mas não as janelas mais comuns, janelas de tecto. As famosas clarabóias que nem todos têm mas são excelentes pontos de luz vinda do tecto, podem funcionar como elementos de ventilação ou simplesmente para ter uma vista para o céu… E porque não?! Mostramos-lhe então 10 exemplos de janelas no tecto, nas diferentes divisões de uma casa, deixe-se inspirar…