Utensílios de cozinha elegantes e eficazes

A designer Sonia Bazantay através do atelier Around Pattern propõe uma reinterpretação de alguns pratos e bandejas para usos mais diversificados e inconvencionais. A ideia deste conjunto é que todas as peças se encaixem para formar um todo coerente, podendo ser ao mesmo tempo espalhadas sobre a mesa, para mais uma vez servir pequenos aperitivos tal como já vimos no conjunto anterior. No que diz respeito aos materiais,as placas de madeira em Corian, uma resina mineral muito utilizada em design contemporâneo, por ser de fácil limpeza.