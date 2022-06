O interior desta casa é menos modesto do que a fachada

A chamada Casa do Bosque recebe-nos assim.

Deste ponto de vista, podemos contemplar a beleza de uma casa simples e dos materiais naturais com acabamentos que não escondem a sua origem. As paredes em cor terra contrastam na perfeição com o verde da vegetação e o profundo azul do céu.

Detalhes como as janelas com portadas de madeira, telhas em cerâmica e colunas com troncos naturais brindam-nos com o estilo rústico no exterior que encerra um interior surpreendente.