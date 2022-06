10 modelos de casas de banho fantásticas!

Este é o segundo modelo de casa de banho com um apontamento amarelo. Está bastante mais evidente que no modelo anterior porque toda a banca é amarela, e não apenas uma luz ou molduras. Este apontamento colorido resultou muito bem com as paredes, luz, lavatório e sanita brancos mas não só… resultou também muito bem com o chão! Um padrão conjugado com uma cor inesperadamente mas de forma fantástica!