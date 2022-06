Antes e depois: De casa vazia a casa deslumbrante

A sala é um espaço bastante luminoso, tem duas paredes com amplas janelas que para além de permitirem a entrada de luz proporcionam magníficas vistas para o verde do jardim. Mais uma vez domina o branco. Ora aqui está a lareira que viu no inicio, gosta do resultado?! Uma lareira tradicional foi transformada num elemento moderno, branco e de linhas direitas. Com a lareira estamos certos que o espaço é bem confortável no inverno e ver as chamas e a lenha a queimar é uma sensação muito especial. Veja aqui qual a lareira que melhor se adapta à sua casa.