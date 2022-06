Mais do que fabulosa é também ela portuguesa

O volume destaca-se sobre o terreno envolvente permitindo vistas incríveis, uma posição privilegiada sobre a paisagem. A fachada quase toda em vidro tira partido precisamente desta relação com a envolvente para proporcionar interiores únicos. Também o são os espaços exteriores criados, como por exemplo a longa piscina que vê em primeiro plano. Numa época destas, o verão deve ser com um espaço como estes que está a sonhar. Se ainda não tirou férias sobretudo. Há pessoas que preferem uns relaxados mergulhos de piscina a se aventurarem na multidão da praia e no mar agitado, para essa, este é de certo um espaço de eleição. Em frente à zona interior existe uma ampla zona pavimentada com uma guarda em vidro, uma varanda sobre a paisagem que permite desfrutar ao máximo do exterior e do lugar onde esta habitação se encontra.