Apartamento jovem de cores vibrantes

Jovem e cheia de charme é o que define esta cozinha na Graça. Pela janela entra muita luz mas a decoração também contribui para o ambiente alegre e luminoso que se vive neste espaço. Os armários são brancos e a bancada em madeira, assim como o chão. A parede com riscas azuis e brancas tem muita personalidade. Um elemento que certamente veio do passado e foi adoptado e transformado no presente é a zona do fogão, um volume em si como era tradicional nas antigas casas lisboetas.

Repare que até a louça e os panos têm padrões diferentes que combinam.